2018-11-06T17:11:18+03:00
Общество

В Курской области ожидается сильный туман и заморозки

О неблагоприятных атмосферных явлениях предупреждают спасатели
Яна ШЕЛЕСТ
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Туман представляет для автомобилистов серьезную опасностьТуман представляет для автомобилистов серьезную опасностьФото: Из архива "КП"
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С девяти часов вечера 5 ноября и в течение суток в Курской области ожидается переменная облачность. Без осадков, ночью и утром местами туман, ветер разных направлений до 7 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -4…+1 ºС, днем +4…+ 9 ºС.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий.

Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим. Управляя автомобилем на скользкой дороге, следует избегать резких поворотов и торможений.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в "Службу спасения" по номеру телефона "112".

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