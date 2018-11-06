7 ноября в Курске перекроют движение

СЕГОДНЯ 16:42 2018-11-06T16:42:45+03:00

С 17.00 до 18.00 будет перекрыто движение по улице Ленина Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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7 ноября в Курске пройдут мероприятия, посвященные 101-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Состоится демонстрация и митинг. В связи с этим с 17.00 до 18.00 будет перекрыто движение по улице Ленина на участке от улицы Кати Зеленко до площади Перекальского, а также на улице Сонина. С 15.00 до 18.00 парковка автомобилей на проезжей части улицы Ленина запрещается.

На время закрытия движения по улице Ленина, движение городского пассажирского автотранспорта будет организовано по улицам Урицкого, Радищева в направлении площади Перекальского и обратно со всеми установленными остановками.

Управление ГИБДД обращается к автолюбителям с просьбой отнестись с пониманием к возможным неудобствам.