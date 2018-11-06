«Страница в соцсети курского маньяка должна была заставить обратить на него внимание»

СЕГОДНЯ 16:21 2018-11-06T16:32:34+03:00

Поначалу обвиняемый не хотел признавать своей вины, но потом показал место, где бросил тело ребенка Фото: из открытых источников

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"КП" подробно рассказывала о трагедии, которая произошла в Железногорске Курской области в конце октября.

Семилетний второклассник не вернулся из школы 23 октября. Родители обратились в полицию с сообщением о пропаже ребенка вечером 23 октября. Следственный комитет Российской федерации по Курской области завел уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).Неделю ребенка искали сотни силовиков и волонтеров, прочесывали леса и город, поиски велись даже в соседних регионах.

Кто бы мог подумать, что мальчика нужно искать в его же подъезде, где всю жизнь живет семья школьника. А точнее в соседней квартире, хозяин которой 39-летний одинокий сосед-тихоня с двумя высшими образованиями. Здесь двое суток – с 23 по 25 октября - в муках и ужасе провел ребенок. Пока отморозок не убил его и вывез в спортивной сумке вместе со "строительным мусором" к себе на дачу.

Следователи считают, что мужчина встретил ребенка в лифте дома, заманил к себе в квартиру, надругался над ним, а затем жестоко убил. Любопытно, что никто из соседей не заметил ничего подозрительного.

Определить маньяка с виду или при поверхностном знакомстве невозможно. Это подтвердил КП и доктор юридических наук, профессор, специалист в области криминологии и криминальной психологии Юрий Мирановича Антонян. В этом-то и опасность. Зацепкой для следствия могла стать подозрительная страница соседа в соцсети - с садисткими постами и разъяренной пантерой в качестве основного фото. Но тогда на это никто не обратил внимания..

- Конечно, страница в соцсети этого мужчины должна была заставить обратить на него внимание. А его внешнее благополучие не имеет какого-либо существенного значения. Его достаточно только для того, чтобы он производил хорошее впечатление для тех, кто его не особенно хорошо знает, - говорит профессор. - Эта страница в соцсети является свидетельством внутренних переживаний этого мужчины, очень тяжких для него, его стремлений, мотивации. Посты в соцсетях могут свидетельствовать очень о многом. Даже их скудный набор.

«У него были большие сексуальные затруднения»

- Что обычно людей толкает к таким поступкам?

- Этот мужчина был обижаем в детстве другими мальчиками и эти обиды глубоко врезались в его психику. Если он изнасиловал ребенка, то это говорит о том, что у него большие сексуальные затруднения. И эти затруднения скорее всего блокировали его нормальные сексуальные отношения с женщинами. Поэтому он надругался над мальчиком и заодно выместил на нем все свои обиды.

- А что обычно эти люди переживаеют после совершенного бесчеловечного поступка, возникают ли у них какие-то муки совести?

- После совершения такого преступления люди этого порядка, как он обычно долго спят. Потому что у них уходит на совершенное очень много энергии. И это очень важное обстоятельство. Кроме этого, я полагаю, что у него не должно быть угрызений совести, поскольку он считает, что жизнь, судьба, рок его тяжко обидели, унизили, и он только отомстил жизни за то, что она ему причинила.

«Маньяка с виду распознать невозможно»

- На каком этапе такая трансформация личности происходит и в какой момент ее можно затормозить, чтобы человек остался нормальным?

- Это можно заметить в пубертатном возрасте, когда происходит сексуальное созревание человека. Но не знаю, были ли у него проявления жестокости по отношению к младшим, к животным, к своим товарищам. Если были, то это должно было насторожить.

- Можно ли распознать в обычном человеке, соседе, маньяка, склонного к таким преступлениям?

- Только по этим действиям, которые я перечислил, а по внешнему виду это невозможно сделать за исключением явного помешательства, когда человек просто невминяем. Если он обращался к врачу, психотерапевту, то можно по его рассказам доктору.

Все эти переживания и эмоции, которые были в нем, они бесследно не уходят никуда и не могут уйти, они остаются в нем.

- Это обычно люди-одиночки или подобное притягивает к себе подобное?

- Чаще всего это одиночки.

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