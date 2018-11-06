2018-11-06T16:08:33+03:00
Общество

Курскую «Квадру» оштрафовали за затянувшийся ремонт на Красной Армии

Нарушения выявила прокуратура
Яна ШЕЛЕСТ
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Компания вовремя не завершила работы по реконструкции тепловых сетейКомпания вовремя не завершила работы по реконструкции тепловых сетейФото: Из архива "КП"
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Прокуратура города Курска выявила нарушения при обеспечении теплоснабжением жителей города. Компания «Квадра»-«Курская генерация» вовремя не завершила работы по реконструкции тепловых сетей на улицах Володарского и Красной Армии.

В связи с этим были нарушены сроки подачи тепла в две общеобразовательные школы и в областную клиническую наркологическую больницу. Прокурор вынес постановление о привлечении к административной ответственности должностного лица ресурсоснабжающей организации. В адрес компании прокурор внес представление с требованием устранить допущенные нарушения.

Напомним, улицу Красная Армия раскопали в начале августа. Компания «Квадра» приступила к реконструкции изношенной тепломагистрали. На время ремонта закрыли движение транспорта, в том числе и троллейбусов, что вызвало большое недовольство у курян.

Сроки окончания реконструкции и благоустройства дорожного покрытия постоянно отодвигались. 6 октября ремонт, наконец, завершили. В жилые дома и соцобъекты, которых в районе Красной Армии немало, начало поступать тепло. Улицу для движения обещали открыть 15 октября, но опять не успели.

19 октября врио губернатора Курской области Роман Старовойт осмотрел участок дороги по улице Красной Армии и раскритиковал ход дорожных работ. Врио настоятельно посоветовал привлечь к работе дополнительные силы, чтобы завершить ее в очередные обещанные сроки - 25 октября и открыть движение по Красной Армии 26 октября.

Специалисты «Квадры» работали днем и ночью в любую погоду, но с поставленной задачей на этот раз справились.

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