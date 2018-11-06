Под Курском нашли артснаряд
6 ноября 2на телефон «Службы спасения-112» поступил звонок об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной Войны. Страшную находку обнаружили в поселке Халино Курского района.
На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.
Артснаряд калибром 88 мм изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сказали в ГУ МЧС.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.