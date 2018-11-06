Под Курском нашли артснаряд

СЕГОДНЯ 14:51 2018-11-06T14:52:21+03:00

Курская земля все еще хранит в себе свидетельства второй мировой войны Фото: Светлана ВОЛКОВА

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6 ноября 2на телефон «Службы спасения-112» поступил звонок об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной Войны. Страшную находку обнаружили в поселке Халино Курского района.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Артснаряд калибром 88 мм изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сказали в ГУ МЧС.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.