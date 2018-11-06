За выходные в Курской области поймали 42 пьяных водителя

СЕГОДНЯ 14:41 2018-11-06T14:41:55+03:00

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В прошедшие выходные и праздничные дни в регионе прошли сплошные проверки водителей на трезвость.

Всего со 2 по 5 ноября в регионе задержали 42 пьяных водителя. Еще десять человек отказались от освидетельствования на состояние опьянения, девять водителей задержаны по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление транспортом "под мухой" или повторный отказ от медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция Курской области обращается к курянам с просьбой не оставаться равнодушными, если стали свидетелями того, что человек за рулем имеет признаки опьянения, своевременно сообщить в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102, дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.

Помните о том, что своевременно проявленная Вами бдительность поможет спасти чью-то жизнь!