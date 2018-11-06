2018-11-06T14:43:45+03:00
Общество

Курские зоозащитники задолжали ветеринарам более 33 тысяч рублей

Волонтеры ищут деньги, чтобы оплатить долг
Яна ШЕЛЕСТ
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Волонтеры группы «Хвост трубой» обращаются к неравнодушным гражданам за помощьюВолонтеры группы «Хвост трубой» обращаются к неравнодушным гражданам за помощьюФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Курские зоозащитники не могут погасить долг перед ветеринарной клиникой в размере 33,5 тысяч рублей Волонтеры сообщают, что ушли «в минус» из-за операций по стерилизации бездомных животных.

Несмотря на пожертвования, сумма долга не уменьшается, так как каждый день на улицах города небезразличные люди находят животных, нуждающихся в помощи.

Волонтеры группы «Хвост трубой» обращаются к неравнодушным гражданам за помощью.

— Просим Вас помочь погасить долги перед клиникой-партнером, чтобы бездомные животные и дальше могли получать ветеринарную помощь.

В конце октября студентка из Адыгеи перевела майкопской ветеринарной клинике 340 тысяч рублей, полностью погасив долг зоозащитной организации. Девушка на улице подобрала раненого котенка и отнесла в приют. Но его там не смогли принять из-за огромного долга перед ветклиникой. Студентка отдала все свои сбережения.

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