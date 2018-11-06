Курянин пришел в суд с наркотиками

СЕГОДНЯ 13:18 2018-11-06T13:19:03+03:00

У парня изъяли несколько пакетиков с "дурью"

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Несколько месяцев 27-летний житель Железногорска занимался хранением и распространением синтетических наркотиков. Затем парня задержали полицейские, сообщили в УМВД по Курской области.

В назначенный день подозреваемый явился в городской суд Железногорска. После приговора суда его взяли под стражу. Полицейские стали досматривать подозреваемого и нашли у него несколько пакетиков с кристаллическим веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик. Общий вес изъятого составил около четырех грамм.

Парень намеревался сбыть «товар», рассчитывая на то, что его не осудят. Ранее подозреваемый уже был судим за аналогичные преступления.

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