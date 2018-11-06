2018-11-06T13:19:03+03:00
Происшествия

Курянин пришел в суд с наркотиками

У парня изъяли несколько пакетиков с "дурью"
Яна ШЕЛЕСТ
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Общий вес изъятого составил около четырех граммОбщий вес изъятого составил около четырех граммФото: Из архива KP.RU
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Несколько месяцев 27-летний житель Железногорска занимался хранением и распространением синтетических наркотиков. Затем парня задержали полицейские, сообщили в УМВД по Курской области.

В назначенный день подозреваемый явился в городской суд Железногорска. После приговора суда его взяли под стражу. Полицейские стали досматривать подозреваемого и нашли у него несколько пакетиков с кристаллическим веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик. Общий вес изъятого составил около четырех грамм.

Парень намеревался сбыть «товар», рассчитывая на то, что его не осудят. Ранее подозреваемый уже был судим за аналогичные преступления.

Полиция напоминает, если Вы обладаете информацией о фактах незаконного оборота наркотиков, сообщите об этом по телефонам 02, с мобильного 102. Конфиденциальность гарантируется.

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