В Курске отметили День народного единства

СЕГОДНЯ 12:41 2018-11-06T12:41:34+03:00

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Митинг-концерт в честь Дня народного единства прошел на Театральной площади Курска. Куряне пришли с флагами и лозунгами: «Когда мы едины – мы непобедимы!», «В единстве наша сила!», «Россия объединяет!» и другими.

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт поздравил собравшихся с праздником. Роман Владимирович отметил, что куряне вписали много ярких и содержательных страниц в летопись Отечества, передавая из поколения в поколение гордость за свою историю.

Врио губернатора вручил награды тем, кто честно и добросовестно трудится на благо Родины, а пяти юным курянам – паспорта. Завершился праздник большим праздничным концертом.

Митинги, концерты, театральные представления и спортивные мероприятия прошли во всех муниципальных образованиях региона. Доброй традицией праздника стало проведение благотворительных акций и патриотических мероприятий. В детских интернатах побывали шефы. Они привезли детям сладости и различные подарки.