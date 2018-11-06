В Курске 20-летний водитель сбил женщину и скрылся
ДТП произошло на Парковой
Женщину с травмами доставили в больницуФото: Яна ШЕЛЕСТ
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5 ноября вечером водитель автомобиля ВАЗ-2114 ехал по улице Парковой города Курска. Недалеко от администрации Сеймского округа он сбил 39-летнюю женщину. На место ДТП приехали пожарные-спасатели ПСЧ № 6, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи.
Пострадавшую с переломом ноги и травмой головы отвезли в больницу. А виновник ДТП с места происшествия скрылся, но вскоре был задержан полицейским. Им оказался 20-летний парень. Он был трезв.
В устранении последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы техники.