В Курск привезут мощи святителя Луки Крымского

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-06T11:02:04+03:00

Изменить размер текста: A A

С 9 по 12 ноября в Курске побывает одна из главных крымских святынь - мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского.

Ковчег с мощами св. Луки прибудет в Курск 9 ноября во второй половине дня и будет принесен в Знаменский кафедральный собор. До 12 ноября включительно доступ к святыне будет открыт с 8.00 до 19.00 ежедневно.

8 ноября в Курске в преддверии прибытия ковчега в актовом зале КГУ состоится публичная лекция о святителе Луке (Войно-Ясенецком). Ее проведет профессора МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАЕН, являющийся внучатым племянником святителя Луки Войно-Ясенецкого — Владимир Лисичкин. Начало лекции в 19.00. Вход свободный.

Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в XX веке. Поскольку святитель при земной жизни много помогал людям как врач и хирург, верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах. Имеются многочисленные свидетельства о помощи святого.

В страшное время, когда некоторые священнослужители снимали с себя сан, испугавшись репрессий, профессор Войно-Ясенецкий, повинуясь призыву Божию, принимает рукоположение. Будучи священником, он оставался профессором медицины и читал лекции по топографической анатомии и оперативной хирургии в рясе и с крестом на груди.

Архиепископ Лука – автор более 55-ти научных трудов по хирургии и анатомии, и одновременно – почти 1300 проповедей, половина которых составили 12 толстых томов.

В мае 1946 года владыка Лука был назначен архиепископом Симферопольским и Крымским. В течение всего времени своего служения на Крымской кафедре он принимал больных на дому, консультировал в военном госпитале, читал лекции в медицинском институте, служил и выступал с проповедями в храмах, много сил отдавал восстановлению крымских церквей. До последних дней жизни святитель продолжал служение, несмотря на серьезное заболевание глаз.