2018-11-06T10:24:12+03:00
Происшествия

Курские пожарные на проспекте Клыкова спасли пенсионерку

78-летняя женщина чуть не задохнулась в дыму
Яна ШЕЛЕСТ
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Сработал пожарный извещательСработал пожарный извещательФото: Соцсети
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ЧП на проспекте Вячеслава Клыкова в доме № 26 произошло 5 ноября вечером. 78-летняя пенсионерка у себя в квартире готовила еду на кухне и внезапно потеряла сознание. Оставленная на плите пища загорелась, из окон и дверей квартиры начал валить дым.

Сработал пожарный извещатель. Они установлены во всех новых домах на проспекте. В «Службу спасения» поступил сигнал, пожарные приехали по адресу в считанные минуты. Дверь квартиры была закрыта изнутри. Спасатели ее вскрыли, проникли вовнутрь. Очаг возгорания ликвидировали.

На полу пожарные обнаружили пострадавшую, которую вынесли на свежий воздух, а затем отправили в больницу. Благодаря оперативности и слаженным действиям курянку удалось спасти.

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