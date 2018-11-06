Онлайн-конкурсы Курской АЭС – актуально, информативно, интересно!
Атомная энергетика, как и работа Курской АЭС, неизменно вызывает интерес жителей Черноземья
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При фразе «мирный атом» непроизвольно возникает ряд вопросов: «как же устроена атомная станция и ее реактор?», «что такое ядерное топливо?», «как обеспечивается безопасность на АЭС?» Учитывая это, сотрудники Курской АЭС – крупнейшего в Среднерусском Черноземье генерирующего источника электроэнергии – организуют различные мероприятия, рассказывая общественности о работе атомного гиганта и культуре безопасности – основном принципе работе АЭС.