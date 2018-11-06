Под Курском сгорел автомобиль

СЕГОДНЯ 09:19 2018-11-06T09:20:02+03:00

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В 22:56 5 ноября на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о том, что горит автомобиль на улице Шатохина во Льгове.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ №10 г. Льгов, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По данным МЧС на месте спасатели были в 23:00, а полностью потушить огонь удалось через четыре минуты. В результате пожара огнем повреждено лакокрасочное покрытие и салон автомобиля «ZAZ Chance», добавили в управлении. К счастью, никто не пострадал.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.