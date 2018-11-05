2018-11-05T14:09:17+03:00
Происшествия

Курский СК расследует смертельное ДТП с участием полицейского

В аварии погибли два человека, четверо пострадали
Ольга ДАНИЛОВА
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Авария произошла 1 ноябряАвария произошла 1 ноябряФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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СК завел уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли два человека и четверо пострадали, Авария произошла 1 ноября в Курском районе.

На трассе Курск-Лебяжье столкнулись три машины - "Лада Калина", "Фольксваген Мультивен" и МАЗ. Иномарка и "Лада" столкнулись на встречке. После этого "Калину" отбросило под колеча МАЗа.

Водитель иномарки - сотрудник УМВД. А день аварии он был в отпуске. Все водители, попавшие в ДТП, были трезвыми.

В СК отметили, что если вина полицейского подтвердится, то он будет привлечен к ответственности и уволен с работы.

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