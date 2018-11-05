Не стало "легенды" курского футбола

СЕГОДНЯ 13:41 2018-11-05T13:41:46+03:00

Только совсем недавно, 5 сентября, Александр Иванович отметил свой юбилей Фото: из открытых источников

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4 ноября не стало легендарного тренера Александра Галкина, который на протяжении 20 лет возглавлял курский ФК "Авангард". Александр Иванович воспитал десятки талантливых спортсменов и футболистов.

Галкин окончил Смоленский госинститут физкультуры. И с 1965 по 1979 годы сам играл в "Авангарде". А затем стал тренером и в 1983 году был назначен главным тренером своего родного футбольного клуба.

У Александра Галкина множетсво различных наград и регалий - "Заслуженный тренер РСФСР", "За заслуги в области физкультуры и спорта РФ", "Почетный работник физкультуры и спорта РФ", "За особые заслуги перед городом Курском".

Александра Ивановича не стало на 70-м году жизни.