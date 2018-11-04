2018-11-04T12:20:30+03:00
Происшествия

Курские полицейские разыскивают подозреваемую в краже семейную пару с детьми

С чужой квартиры они вывезли имущества на 30 тысяч рублей
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: УМВД по Курской области.фото: УМВД по Курской области.
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Курские правоохранители разыскивают мужчину и женщину, которых подозревают в краже. Как оказалось, семейная пара с двумя детьми в декабре прошлого года сняла квартиру на проспекте Вячеслава Клыкова. Договор аренды заключили на длительный срок, после чего хозяин уехал на постоянное место жительства в другой город. Деньги за жилье квартиранты переводили ежемесячно, но через восемь месяцев перестали платить и отвечать на звонки.

Владельцы связались с соседкой и узнали, что жильцы еще два месяца назад съехали, оставив ключи. Вскоре хозяева выяснили, что квартиранты прихватили с собой бытовую технику, телевизор, электроинструменты, посуда и даже детские игрушки, которые хранились в запечатанных коробках в одной из комнат. Общая сумма нанесенного ущерба составила около 30 тысяч рублей. Вдобавок оказалось, что арендаторы больше полугода не оплачивали коммунальные услуги, из-за чего накопился внушительный долг.

фото: УМВД по Курской области.

фото: УМВД по Курской области.

Как сообщили в УМВД по Курской области, личности ранее судимых уроженцев Льговского района уже установлены. Сейчас их разыскивают. Всех, кто обладает информацией о местонахождении этих людей, просят обращаться в полицию по телефону 02 (городской) или 102 (мобильный).

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