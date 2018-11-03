Под Курском обнаружили мины и гранаты
ЧП произошло в Поныровском районе
Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтоженияФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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03 ноября в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной Войны вблизи деревни Теплое Поныровского района, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.
На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.
Саперы изъяли минометные мины 81 мм – 2 шт, 82 мм -11 шт; гранаты Ф1- 2 шт, РГД – 15 шт, РПГ 40 – 2 шт. Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.