2018-11-03T22:15:21+03:00
Происшествия

Под Курском при пожаре в дачном домике пострадал человек

Пожар произошел в Курчатовском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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На пожаре пострадал человекНа пожаре пострадал человекФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Сообщение о возгорании дачного дома в деревне Бородино Курчатовского района поступило в «Службу спасения» 3 ноября в 14:17. На место происшествия были направлены пожарные 9 ПСЧ Курчатовского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

По прибытии в 14:36 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовали в 14:38, ликвидировали в 14:41. Есть пострадавший.

В результате пожара в дачном доме размером 7х8 метров, повреждена пристройка к дому размером 2х3 метра по всей площади. Также обрушилась кровля на площади 6 кв. метров. ГУ МЧС сообщает о пострадавшем.

К ликвидации пожара привлекались 16 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС 6 человек, 2 единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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