2018-11-03T22:31:49+03:00
Политика

Назначен заместитель губернатора Курской области

Распоряжение подписал Роман Старовойт
Яна ШЕЛЕСТ
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Алексей Смирнов будет заниматься вопросами строительства, ЖКХ, экологической безопасности, развития предпринимательства и др.Алексей Смирнов будет заниматься вопросами строительства, ЖКХ, экологической безопасности, развития предпринимательства и др.
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Согласно распоряжению врио губернатора Курской области Романа Старовойта с 3 ноября 2018 года на государственную должность – заместителя губернатора Курской области назначен Алексей Борисович Смирнов.

Он будет заниматься вопросами строительства, ЖКХ, экологической безопасности, развития предпринимательства и другими, сообщили в администрации региона.

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