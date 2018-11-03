Назначен заместитель губернатора Курской области

3 Нояб. 21:47 2018-11-03T22:31:49+03:00

Алексей Смирнов будет заниматься вопросами строительства, ЖКХ, экологической безопасности, развития предпринимательства и др.

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Согласно распоряжению врио губернатора Курской области Романа Старовойта с 3 ноября 2018 года на государственную должность – заместителя губернатора Курской области назначен Алексей Борисович Смирнов.

Он будет заниматься вопросами строительства, ЖКХ, экологической безопасности, развития предпринимательства и другими, сообщили в администрации региона.