2018-11-02T17:03:07+03:00
Общество

Куряне выбирают имя выдающегося земляка аэропорту Курска

Голосование проходит в соцсети
Светлана ВОЛКОВА
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Аэропорт имени Шелихова или Гуревича?Аэропорт имени Шелихова или Гуревича?Фото: Светлана ВОЛКОВА
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Более трех тысяч курян активно включились в новый общенациональный конкурс «Великие имена России» по выбору имен выдающихся соотечественников для международных аэропортов страны. Центр регионального развития Академии госслужбы проведет повторное голосование среди имен-претендентов с учетом пожеланий жителей региона.

Центр предлагает жителям области поучаствовать во втором этапе исследования «В честь кого следует назвать Международный аэропорт Курск

Опрос проводится на Официальном социологическом портале Курской области, а также в группе «ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (Курская область)» (http://vk.com/crrkursk).

В честь кого следует назвать Международный аэропорт Курск?

1.Ученого, астронома Ф.А. Семенова.

2.Художника, Героя Социалистического труда А.А. Дейнеки.

3.Композитора, Героя Социалистического труда Г.В. Свиридова.

4.Летчика, дважды Героя Советского Союза А.Е. Боровых.

5.Лётчицы, Героя Советского Союза, единственной в мире женщины, совершившая воздушный таран Е.И. Зеленко.

6.Авиаконструктора Героя Социалистического труда М.И. Гуревича.

7.Изобретателя, авиаконструктора А.Г. Уфимцева.

8.Святого преподобного Серафима Саровского.

9.Путешественника, купца Г.И. Шелихова.

10.Скульптора В.М. Клыкова.

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