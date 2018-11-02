Курянка через суд добилась выплаты долга по зарплате
В прокуратуру Пристенского района обратилась курянка. Женщина сообщила о нарушении ее трудовых прав.
Курянка десять месяцев работала продавцом магазина, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, без оформления трудовых отношений. Приказа о приеме на работу и других документов, подтверждающих факт трудоустройства и начисления заработной платы, у нее не было. Долг курянке по заработной плате составил более ста тысяч рублей.
После проверки прокурор направил в суд иск, в котором потребовал установить факт трудовых отношений и взыскать образовавшуюся задолженность.
Индивидуальный предприниматель исковые требования прокурора признал. Долг по заработной плате выплатил.