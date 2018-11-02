2018-11-02T15:52:02+03:00
Происшествия

Курянка через суд добилась выплаты долга по зарплате

Работодатель задолжал ей более ста тысяч рублей
Светлана ВОЛКОВА
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Долг удалось вернуть только через судДолг удалось вернуть только через судФото: Из архива КП.
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В прокуратуру Пристенского района обратилась курянка. Женщина сообщила о нарушении ее трудовых прав.

Курянка десять месяцев работала продавцом магазина, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, без оформления трудовых отношений. Приказа о приеме на работу и других документов, подтверждающих факт трудоустройства и начисления заработной платы, у нее не было. Долг курянке по заработной плате составил более ста тысяч рублей.

После проверки прокурор направил в суд иск, в котором потребовал установить факт трудовых отношений и взыскать образовавшуюся задолженность.

Индивидуальный предприниматель исковые требования прокурора признал. Долг по заработной плате выплатил.

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