Курянка через суд добилась выплаты долга по зарплате

СЕГОДНЯ 15:52 2018-11-02T15:52:02+03:00

Долг удалось вернуть только через суд Фото: Из архива КП.

Работодатель задолжал ей более ста тысяч рублей

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В прокуратуру Пристенского района обратилась курянка. Женщина сообщила о нарушении ее трудовых прав.

Курянка десять месяцев работала продавцом магазина, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, без оформления трудовых отношений. Приказа о приеме на работу и других документов, подтверждающих факт трудоустройства и начисления заработной платы, у нее не было. Долг курянке по заработной плате составил более ста тысяч рублей.

После проверки прокурор направил в суд иск, в котором потребовал установить факт трудовых отношений и взыскать образовавшуюся задолженность.

Индивидуальный предприниматель исковые требования прокурора признал. Долг по заработной плате выплатил.