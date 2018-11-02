Курян просят не употреблять алкоголь на День народного единства
В связи с праздничными мероприятиями, приуроченными ко Дню народного единства, курские полицейские перейдут на усиленный режим работы. Сотрудники полиции будут нести службу в местах массового пребывания граждан.
Стражи порядка призывают граждан выполнять требования законодательства о проведении публичных и массовых мероприятий, соблюдать правилах поведения в общественных местах: не употреблять алкоголь; парковать автотранспорт в специально отведенных местах; не оставлять без контроля ценные вещи; выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов.
Если Вы стали свидетелем преступления незамедлительно сообщите о данном факте по телефонам 02, с мобильного 102.