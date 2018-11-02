2018-11-02T14:48:55+03:00
Общество

Курян просят не употреблять алкоголь на День народного единства

Полиция переходит на усиленный режим
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Курян просят веси себя прилично на праздникиКурян просят веси себя прилично на праздникиФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В связи с праздничными мероприятиями, приуроченными ко Дню народного единства, курские полицейские перейдут на усиленный режим работы. Сотрудники полиции будут нести службу в местах массового пребывания граждан.

Стражи порядка призывают граждан выполнять требования законодательства о проведении публичных и массовых мероприятий, соблюдать правилах поведения в общественных местах: не употреблять алкоголь; парковать автотранспорт в специально отведенных местах; не оставлять без контроля ценные вещи; выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов.

Если Вы стали свидетелем преступления незамедлительно сообщите о данном факте по телефонам 02, с мобильного 102.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Куряне выбирают имя выдающегося земляка аэропорту Курска
Курянка через суд добилась выплаты долга по зарплате
С начала года грибами отравились 25 курян
Курян приглашают на "Ночь искусств"
Начинающих курских предпринимателей будут бесплатно обучать
В Курске объявлен конкурс на поездку в "Артек"
В Курске открылась графическая выставка Елены Жигулевой
Два заместителя губернатора Курской области покинули свои посты
В центре Курска появился новый арт-объект
Под Курском в ДТП с микроавтобусом погибли два человека
Курск переходит в режим повышенной готовности
Курские спасатели провели учения на хлебной базе
Соседи курского «педофила»: «Он был нелюдимый, ни с кем не общался»
Курянина лишили прав за попытку дать взятку
Руководство курского СК проведет прием в Судже
С 6 ноября в Курске будут отключать свет
В Курске осудили бухгалтера УМВД
У курянина собутыльники похитили кредитку
Под Курском нашли неразорвавшийся фугас
В Севастополе с почестями перезахоронили советского солдата из Курской области