Курян просят не употреблять алкоголь на День народного единства

СЕГОДНЯ 14:48 2018-11-02T14:48:55+03:00

Курян просят веси себя прилично на праздники Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В связи с праздничными мероприятиями, приуроченными ко Дню народного единства, курские полицейские перейдут на усиленный режим работы. Сотрудники полиции будут нести службу в местах массового пребывания граждан.

Стражи порядка призывают граждан выполнять требования законодательства о проведении публичных и массовых мероприятий, соблюдать правилах поведения в общественных местах: не употреблять алкоголь; парковать автотранспорт в специально отведенных местах; не оставлять без контроля ценные вещи; выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов.

Если Вы стали свидетелем преступления незамедлительно сообщите о данном факте по телефонам 02, с мобильного 102.