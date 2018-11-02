Курян приглашают на "Ночь искусств"
Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет в Курске 3-4 ноября.
Программа мероприятий
3 ноября
Курская государственная филармония, концертный зал «Свиридовский» (Сонина,4), 19.00. Концерт творческих коллективов и солистов филармонии.
Курский государственный театр кукол, 18.00. Спектакль «Бабаня».
Курский областной музей археологии, с 15.00 до 22.00. Костюмированное мероприятие «В стране березового ситца».
4 ноября
Курский областной краеведческий музей. 13.00 - мастер-классы «Мыльная история», «Роспись». 15.00 - мастер-класс «Декор новогоднего шарика». 17.00, 18.00 - тематический вечер «Ничто на земле не проходит бесследно».
Курская картинная галерея имени А.А. Дейнеки, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00. Интерактивное мероприятие «Материализуем натюрморт».
Курскоблкиновидеофонд, 18.00. Экскурсия по ночному кинофонду - показ тематических анимационных фильмов.