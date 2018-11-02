2018-11-02T14:11:12+03:00
Звезды

Курян приглашают на "Ночь искусств"

Полная программа мероприятий
Светлана ВОЛКОВА
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Курян призывают провести "культурные выходные"Курян призывают провести "культурные выходные"Фото: Светлана ВОЛКОВА
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Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет в Курске 3-4 ноября.

Программа мероприятий

3 ноября

Курская государственная филармония, концертный зал «Свиридовский» (Сонина,4), 19.00. Концерт творческих коллективов и солистов филармонии.

Курский государственный театр кукол, 18.00. Спектакль «Бабаня».

Курский областной музей археологии, с 15.00 до 22.00. Костюмированное мероприятие «В стране березового ситца».

4 ноября

Курский областной краеведческий музей. 13.00 - мастер-классы «Мыльная история», «Роспись». 15.00 - мастер-класс «Декор новогоднего шарика». 17.00, 18.00 - тематический вечер «Ничто на земле не проходит бесследно».

Курская картинная галерея имени А.А. Дейнеки, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00. Интерактивное мероприятие «Материализуем натюрморт».

Курскоблкиновидеофонд, 18.00. Экскурсия по ночному кинофонду - показ тематических анимационных фильмов.

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