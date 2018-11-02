Начинающих курских предпринимателей будут бесплатно обучать

СЕГОДНЯ 13:38 2018-11-02T13:39:17+03:00

Курс включает в себя 10 занятий по два часа

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Обучение по разным направлениям, объединенным темой «Управление бизнесом», могут пройти вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели в возрасте до 31 года, старше 46 лет, а также самозанятые.

Семинары, тренинги и консультации помогут не только повысить финансовую грамотность ИП, но и выявить проблемы, с которыми бизнесмены чаще всего сталкиваются в ходе ведения предпринимательской деятельности.

- В Курской области достаточно много людей, которые только начинают свой самостоятельный путь в мире бизнеса. Сегодня предприниматель должен быть подкован, финансово грамотен для того, чтобы избежать элементарных ошибок в бизнесе. Помочь это сделать ему должны квалифицированные сотрудники, которыми являются участники сегодняшнего соглашения, - подчеркнул уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курской области Владимир Казарин.

Обучение индивидуальных предпринимателей в возрасте до 31 года уже началось вчера, в рамках программы «Ты-предприниматель». Курс включает в себя 10 занятий по два часа. Темы самые разнообразные: от построения эффективной бизнес-модели до государственной и общественной защиты предпринимателей. Ряд занятий пройдет в форме экскурсий: индивидуальные предприниматели посетят налоговую инспекцию, коммерческий банк, городской бизнес-инкубатор, несколько успешно работающих курских предприятий, где смогут получить опыт по построению бизнеса и ответы на самые разные вопросы.

Курсы для предпринимателей от 46 лет запланированы на 2019 год.