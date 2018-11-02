В Курске объявлен конкурс на поездку в "Артек"

СЕГОДНЯ 12:09 2018-11-02T13:02:06+03:00

Принять участие в конкурсе может любой желающий в возрасте от 10 до 17 лет Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В прокуратуре Курской области идет прием документов для конкурсного отбора детей - граждан Российской Федерации - возраста 10 - 17 лет, с имеющим 1, 2, 3 группами здоровья, которые хотят участвовать в профильной смене Международного детского центра «Артек».

На базе «Международного детского центра «Артек» пройдет дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Юный правозащитник».

Отбор детей на участие проводится в два этапа: на уровне прокуратур субъектов Российской Федерации и конкурсной комиссией на базе Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Порядок проведения конкурса установлен Положением о конкурсе на участие в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Юный правозащитник», с которым можно ознакомиться на официальных сайтах «МДЦ «Артек» httр://artek.orgи Генеральной прокуратуры Российской Федерации в лице Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации httр://www.agprf.org.

Для участия в конкурсе родитель, (законный представитель) ребенка обязан зарегистрировать его в автоматизированной информационной системе «Путевка», подтверждая, в том числе, согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных ребенка, а также результатов его работ. При подаче заявки на участие в конкурсном отборе ребенок самостоятельно регистрируется в АИС «Путевка», в личном кабинете заполняет свой профиль, указывая достижения за последние три года, и подает заявку на путевку.

Документы, предусмотренные Положением о конкурсе, и эссе «Твори закон на благо общества» принимаются до 30 ноября 2018.

Контактный телефон: (4712) 51-30-39