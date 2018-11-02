Два заместителя губернатора Курской области покинули свои посты

СЕГОДНЯ 11:08 2018-11-02T11:08:08+03:00

Александр Демин и Сергей Дюмин ушли по собственному желанию

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Врио губернатора Роман Старовойт подписал распоряжение о расторжении срочного контракта с Александром Деминым и освобождении его от государственной должности – заместителя губернатора Курской области.

Аналогичный документ подписан в отношении Сергея Дюмина, который временно исполнял обязанности заместителя губернатора Курской области.

65-летний Александр Петрович Демин координировал и контролировал деятельность комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области; комитета по тарифам и ценам Курской области; комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области; департамента экологической безопасности и природопользования Курской области.

С Александром Деминым расторгнут контракт

В ведении 61-летнего Сергея Александровича Дюмина находились вопросы строительства и управления имуществом.

Сергей Дюмин ушел по своей инициативе

Оба увольнения произошли досрочно по инициативе самих работников, сообщили в областной администрации.