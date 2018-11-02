2018-11-02T10:28:59+03:00
Звезды

В центре Курска появился новый арт-объект

Стены арки дома № 8 по улице Ленина украсило граффити
Яна ШЕЛЕСТ
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Граффити «Курск древний - Курск настоящий»Граффити «Курск древний - Курск настоящий»
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На стенах стены арки многоквартирного дома № 8 по улице Ленина появилось граффити «Курск древний - Курск настоящий». Автором идеи и ее реализатором стал молодой художник, студент художественно-графического факультета КГУ Павел Псурцев.

В 2032 году город Курск отметит 1000-летие. В целях подготовки к празднованию юбилейной даты был объявлен молодежный фестиваль-конкурс арт-объектов «Навстречу 1000-летию». Участвовать в конкурсе может любой гражданин или группа людей. Главное условие – совершеннолетний возраст. Наличие художественного или архитектурного образования приветствуется, но не является обязательным условием.

Первая идея - граффити на стенах детской модельной библиотеки № 13 по улице Бочарова – была реализована в сентябре 2017 года.

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