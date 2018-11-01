Под Курском в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

1 Нояб. 21:26 2018-11-01T21:32:21+03:00

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1 ноября примерно в семь часов вечера на шестом километре автодороги Курск-Лебяжье обход Зорино лоб в лоб столкнулись автомобили «Фольксваген Мультивен» и «Лада Калина». Затем отечественная легковушка столкнулась с МАЗом, сообщили в УМВД по Курской области.

Погибли два пассажираФото: УМВД России по Курской области.

По предварительным данным, в ДТП погибли два пассажира «Лады». Водитель и еще один пассажир «Лады», а также водитель и четыре пассажира автомобиля «Фольксваген» с ранениями были доставлены в больницу.

водитель и пассажиры «Фольксвагена» с ранениями были доставлены в больницуФото: УМВД России по Курской области.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия. Движение транспорта организовано по одной полосе. Сотрудники ГИБДД регулируют движение.