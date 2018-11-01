Под Курском в ДТП с микроавтобусом погибли два человека
ДТП Курский район.пресс-служба областного УМВД.
1 ноября примерно в семь часов вечера на шестом километре автодороги Курск-Лебяжье обход Зорино лоб в лоб столкнулись автомобили «Фольксваген Мультивен» и «Лада Калина». Затем отечественная легковушка столкнулась с МАЗом, сообщили в УМВД по Курской области.
Погибли два пассажираФото: УМВД России по Курской области.
По предварительным данным, в ДТП погибли два пассажира «Лады». Водитель и еще один пассажир «Лады», а также водитель и четыре пассажира автомобиля «Фольксваген» с ранениями были доставлены в больницу.
водитель и пассажиры «Фольксвагена» с ранениями были доставлены в больницуФото: УМВД России по Курской области.
Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия. Движение транспорта организовано по одной полосе. Сотрудники ГИБДД регулируют движение.