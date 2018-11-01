Курск переходит в режим повышенной готовности

СЕГОДНЯ 17:40 2018-11-01T17:40:51+03:00

Режим будет действовать со 2 по 6 ноября

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Со 2 по 6 ноября в Курске будет действовать режим «Повышенная готовность», сообщили в городской администрации. Данная мера вводится для обеспечения безопасности населения при проведении массовых мероприятий, посвященных Дню народного единства.

В целях предупреждения преступлений террористического характера и для обеспечения своевременного реагирования на возможные ЧС места проведения массовых мероприятий в будут обследованы на предмет наличия взрывчатых веществ, организовано дежурство аварийно-спасательной и пожарной служб, бригад скорой помощи.

Администрация Курска напоминает жителям и гостям города о необходимости быть особенно бдительными и осторожными во время участия в массовых мероприятиях.

В случае обнаружения любого подозрительного предмета следует сообщить о находке по «телефонам доверия»:

УФСБ России по Курской области: 70-24-70;

УМВД России по Курской области: 36-88-44;

ГУ МЧС России по Курской области: 112.