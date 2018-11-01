Курск переходит в режим повышенной готовности
Со 2 по 6 ноября в Курске будет действовать режим «Повышенная готовность», сообщили в городской администрации. Данная мера вводится для обеспечения безопасности населения при проведении массовых мероприятий, посвященных Дню народного единства.
В целях предупреждения преступлений террористического характера и для обеспечения своевременного реагирования на возможные ЧС места проведения массовых мероприятий в будут обследованы на предмет наличия взрывчатых веществ, организовано дежурство аварийно-спасательной и пожарной служб, бригад скорой помощи.
Администрация Курска напоминает жителям и гостям города о необходимости быть особенно бдительными и осторожными во время участия в массовых мероприятиях.
В случае обнаружения любого подозрительного предмета следует сообщить о находке по «телефонам доверия»:
УФСБ России по Курской области: 70-24-70;
УМВД России по Курской области: 36-88-44;
ГУ МЧС России по Курской области: 112.