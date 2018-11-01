Курские спасатели провели учения на хлебной базе

СЕГОДНЯ 16:58 2018-11-01T17:01:45+03:00

В учениях приняли свыше 90 человек и более 10 единиц спецтехники

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Согласно легенде учений, в одном из силосных корпусов хлебной базы возникло возгорание. Работник цеха незамедлительно сообщил о происшествии в пожарную охрану и руководству предприятия, сообщает ГУ МЧС по Курской области.

Пожарные прибыли на место условного ЧП через семь минут. Звено газодымозащитников провело разведку. Огнеборцы проложили магистральную рукавную линию и организовали вы­пуск дыма из силоса. Руководство объекта также принимало меры по оказанию помощи пожарным подразделениям по прокладке линий. При тушении использовали технологию «пенной атаки». Ликвидировать загорание удалось спустя 40 минут. Личный состав, участвующий в учениях, получил оценку «хорошо».

- Общая площадь всего объекта – более 19 гектаров, здесь имеются два элеватора емкостью 33 тысячи тонны каждый, 6 зернохранилищ, - говорит главный инженер предприятия Алексей Селезнев.

На территории предприятия 18 пожарных гидрантов. Они размещены по всему периметру, в основном около элеваторов и зернохранилищ. Также имеется два пожарных водоема. Они расположены около пожарного депо, имеются подъезды для забора воды пожарными автомобилями.