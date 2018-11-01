Курянина лишили прав за попытку дать взятку

СЕГОДНЯ 15:14 2018-11-01T15:14:06+03:00

Курянина оштрафовали на 30 тысяч рублей Фото: Из архива КП.

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Промышленный суд Курска вынес приговор 33-летнему курянину по статье "Приготовление к даче взятки должностному лицу".

Вечером 21 июня мужчина ехал на автомобиле по территории стоянки торгового комплекса, расположенного на улице Энгельса. Выполняя маневры на высокой скорости, он создал угрозу для безопасности пешеходов и припаркованных автомобилей. Очевидцы сообщили о происходящем в ГИБДД.

В ходе проверки выяснилось, что водитель был пьян. Инспектор ГИБДД приступил к оформлению протокола об административном правонарушении.

Не желая, чтобы у него забрали права, мужчина несколько раз предлагал сотруднику ГИБДД взятку в 30 тысяч рублей под видом уплаты штрафа за правонарушение.

Несмотря на неоднократные предупреждения о уголовной ответственности, курянин настаивал на передаче денег.

Суд оштрафовал мужчину на 70 тысяч рублей. По постановлению суда он лишен прав на полтора года, а также должен выплатить штраф в 30 тысяч рублей.