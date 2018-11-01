Руководство курского СК проведет прием в Судже

СЕГОДНЯ 15:05 2018-11-01T15:05:39+03:00

На прием можно попасть 6 ноября Фото: Из архива КП.

Предварительно можно записаться по телефону

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6 ноября с 15 часов заместитель руководителя следственного управления СК России по Курской области подполковник юстиции Головкин Денис Валерьевич проведет прием граждан в Суджанском межрайонном следственном отделе по адресу: город Суджа, улица Комсомольская, дом 1 «в».

Телефон для справок и предварительной записи: 8 (471-43) 2-27-62.

На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления СК России по Курской области.

При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.