Руководство курского СК проведет прием в Судже
6 ноября с 15 часов заместитель руководителя следственного управления СК России по Курской области подполковник юстиции Головкин Денис Валерьевич проведет прием граждан в Суджанском межрайонном следственном отделе по адресу: город Суджа, улица Комсомольская, дом 1 «в».
Телефон для справок и предварительной записи: 8 (471-43) 2-27-62.
На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления СК России по Курской области.
При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.