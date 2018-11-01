С 6 ноября в Курске будут отключать свет

СЕГОДНЯ 14:29 2018-11-01T14:29:42+03:00

Отключения связаны с проведением плановых работ. Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Отключения электроэнергии запланированы во всех трех округах

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С 6 по 9 ноября Курские электросети будут отключать свет по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 6 ноября по 9 ноября с 9-00 до 15-00: Ольшанского 11-19,19а,13а,15а,15б; Пигорева 2-10,8б,10а; Заводская 5-7,15,19; ПЛК 56-64; 1-я Лесная 3-25,6-30; 2-й Лесная 3-17,2-24; 6-я Лесная 3-15,2-6/3; Сосновый бор, Песчаная, Дубовая роща, Беловская, 1-й Степной переулок 19-25,31-37,24-34; Броневая 1-19,4-28; 5-я Кислинская 1-19; Летный п-к 2-24,1-17; Заповедный пр-д 1-7,4-14; Заповедный п-к, Аэроклубная 4-12; 3-й Степной п-к 38-48; 4-й Степной п-к 29-39,36-38; Парашютная.

С 6 ноября 9 ноября с 9-00 до 16-30: Призаводская, Привокзальная, Центральная, Прилужная.

Телефон для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 6 ноября по 9 ноября с 9-00 до 17-00: ул. Гайдара 4; 6; 8; 7; ул. Красной Армии 23А, Хуторская 14, 14А, 14Б

С 7 ноября по 9 ноября с 9-00 до 17-00: Л. Толстого 11; 7А; 7Б; 12; 14Б; 8; 10; 10А; 10Б; 9А;13

Телефон для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 6 ноября по 9 ноября с 09-00 до 16-00: 1-я Стрелецкая 1-23, 2-18; 2-я Новосёловка 46-66; Новоселовский переулок 5-39, 4-16; Новоселовка 17-37, 32-64; Ильича 15-31, 10-16; переулок Жуковского 8-40.

8 ноября с 13-30 до 16-00: 2-я Щигровская 15-35, 24-48; 1-я Щигровская 6-40; 10-й Щигровский переулок 3-27, 2-26; 11-й Щигровский переулок 1-25, 2-32; Коммунальная 86-92; 9-й Щигровский переулок 4-16

Телефон для справок: 26-32-10.

Отключения связаны с проведением плановых работ.