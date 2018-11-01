В Курске осудили бухгалтера УМВД

СЕГОДНЯ 12:51 2018-11-01T12:51:01+03:00

Женщина в колонии проведет два года

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Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего работника бухгалтерии УМВД по городу Курску. Женщину признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Обвиняемая занимала должность ведущего бухгалтера группы работы с подотчетными лицами бухгалтерии УМВД России по городу Курску. Она неоднократно формировала подложные заявки на возврат излишне взысканных платежей в бюджет, подписывала их электронными цифровыми подписями руководства и направляла в Управление Федерального казначейства региона. При этом в реквизитах получателя указывала номер своего расчетного счета.

Так женщине удалось осуществить 70 перечислений на общую сумму более 1 млн рублей. Суд назначил бухгалтеру наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С подсудимой взыскан материальный ущерб, причиненный бюджетам различных уровней.