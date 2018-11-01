У курянина собутыльники похитили кредитку

СЕГОДНЯ 11:39 2018-11-01T11:39:34+03:00

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Курянин пригласил к себе домой двух приятелей для совместного распития спиртного. Алкоголь быстро закончился, мужчины решили продолжить застолье и стали просить у хозяина квартиры деньги с кредитки.

Мужчина не хотел тратиться на алкоголь, тогда знакомые решили похитить его банковскую карту. Хозяин это увидел, стал защищать свое имущество. Приятели избили собутыльника, забрали карту и ушли. В тот же вечер они потратили все деньги, имеющиеся на кредитке.

На следующий день потерпевший пришел в себя и обратился в полицию. Фигурантов задержали по горячим следам. Они признали свою вину, на время следствия их поселили в СИЗО. За грабеж, совершенный группой лиц, предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.