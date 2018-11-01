Под Курском нашли неразорвавшийся фугас

СЕГОДНЯ 10:33 2018-11-01T10:33:47+03:00

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31 октября в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной Войны около деревни Водяное Курского района. На место выехали группа спецработ Аварийно-спасательной службы и сотрудники полиции. Саперы изъяли авиационную бомбу весом 25 кг.

В этот же день около местечка Свобода Золотухинского района был обнаружен артиллерийский снаряд калибром 82 мм. Опасные боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.