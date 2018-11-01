В Севастополе с почестями перезахоронили советского солдата из Курской области

СЕГОДНЯ 10:19 2018-11-01T10:19:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Как рассказал заместитель председателя комитета региональной безопасности Дмитрий Степанов, во время строительных работ в районе Херсонесского аэродрома найдены останки военнослужащих Красной армии, которые поисковики сразу же отправили на экспертизу. Результаты проведенных исследований показали, что останки принадлежат семи бойцам двадцать шестой мотострелковой бригады девятнадцатого танкового корпуса. Военнослужащие погибли в бою за освобождение Севастополя 12 мая 1944 года. Одним из погибших оказался младший сержант Иван Ивлев из Курской области.Тогда бойцы двадцать шестой мотострелковой бригады девятнадцатого танкового корпуса были среди тех, кто поставил «точку» в крымской наступательной операции и изгнал немецко-фашистских захватчиков с полуострова.

Недавно состоялось перезахоронение солдат, на которое в Севастополь из Курской области приехала Наталья Асеева. Семьдесят четыре года семья абсолютно ничего не знала о судьбе солдата. И вот спустя столько лет он «возвращается» героем к своей семье.