2018-10-31T16:11:02+03:00
Происшествия

Под Курском задержаны подозреваемые в разбое

Мужчины напали на посетителя в кафе
Ольга ДАНИЛОВА
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Налетчиков удалось задержатьНалетчиков удалось задержатьФото: Из архива КП.
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В Суджанском районе задержали подозреваемых в разбое. Преступление произошло в местном развлекательном заведении. Здесь гуляла компания. После употребления спиртного посетители повздорили. Двое, угрожая ножом, избили 33-летнего мужчину и украли у него наличные, мобильный телефон и ювелирные украшения, а потом скрылись.

Мужчина обращаться в полицию не стал, это сделали медики, которых он выхвал домой. К пострадавшему выехала следственно-оперативная группа. После опроса удалось составить описание нападавших. Однин из предполагаемых подозреваемых - 19-летний курянин был задержан в течение часа. Как выяснилось, другой налетчик приехал в регион недавно и после совершения разбоя попытался скрыться, сообщили в УМВД региона.

Подозреваемый задержан сотрудниками тульской полиции. В тот же день региональные полицейские, выехавшие в командировку, доставили злоумышленника в Суджу для проведения следствия. Сейчас по факту разбоя возбуждено уголовное дело. Оба подозреваемых останутся под стражей.

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