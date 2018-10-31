В Курске пройдет автошоу

СЕГОДНЯ 15:23 2018-10-31T15:23:50+03:00

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3 ноября в 15.00 на Курском картодроме, в рамках празднования Дня автомобилиста, накануне празднования Дня народного единства, состоятся показательные выступления команды АвтоШоу «КУРСК» для жителей города.

В шоу-программе:

• Езда на двух колесах

• Скоростные развороты на 180 и 360 градусов

• Бесстрашные каскадеры

• Прыжки в огненные кольца

• Танцующие автомобили

• И многое другое…

Так же всех зрителей ожидает сюрприз от команды «Автошоу Курск», море позитива и хорошее настроение!

Любители экстрима по достоинству оценят ударную дозу адреналина от захватывающих трюков, которые выполняют настоящие знатоки своего дела!