В Курске пройдет автошоу
Мероприятие состоится на картодроме
Мероприятие состоится накануне Дня народного единстваФото: Из архива КП.
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3 ноября в 15.00 на Курском картодроме, в рамках празднования Дня автомобилиста, накануне празднования Дня народного единства, состоятся показательные выступления команды АвтоШоу «КУРСК» для жителей города.
В шоу-программе:
• Езда на двух колесах
• Скоростные развороты на 180 и 360 градусов
• Бесстрашные каскадеры
• Прыжки в огненные кольца
• Танцующие автомобили
• И многое другое…
Так же всех зрителей ожидает сюрприз от команды «Автошоу Курск», море позитива и хорошее настроение!
Любители экстрима по достоинству оценят ударную дозу адреналина от захватывающих трюков, которые выполняют настоящие знатоки своего дела!