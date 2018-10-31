Средняя ставка по ипотеке в Курской области составила 9,5%

СЕГОДНЯ 11:07 2018-10-31T11:07:45+03:00

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Объем выданных курянам ипотечных кредитов достиг 10,4 млрд рублей. За восемь месяцев этого года в Курской области выдано 6711 ипотечных жилищных кредитов, что в полтора раза превышает показатель прошлого года. Объем выданных кредитов составил 10,4 млрд рублей – рост в 1,7 раза.

По данным Отделения по Курской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, общий объем ипотечной задолженности в регионе с начала года увеличился на 4,6 млрд рублей и достиг 33,6 млрд рублей. При этом доля просроченных кредитов незначительна – менее 1% от имеющейся задолженности

Средняя сумма ипотечного жилищного кредита - 1,6 млн рублей, средний срок кредита - 16 лет и 2 месяца. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях в регионе закрепилась на устойчиво низком значении 9,5% годовых. Годом ранее она составляла 11,3%. Сохранению спроса на рынке ипотечного жилищного кредитования способствовал ряд факторов: смягчение ценовых условий банковского кредитования под влиянием принятых Банком России решений о снижении ключевой ставки, профицит ликвидности в банковском секторе и прогнозируемый уровень инфляции.