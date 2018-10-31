2018-10-31T11:03:33+03:00
Общество

Стартует месячник «Курский край – без наркотиков!»

Курян призывают сообщать о фактах торговли дурью
Светлана ВОЛКОВА
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В ходе таких акций удается предотвратить торговлю наркотикамиВ ходе таких акций удается предотвратить торговлю наркотикамиФото: Из архива КП.
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1 ноября в регионе стартует месячник «Курский край – без наркотиков!».

В мероприятия месячника включаются полиция и прокуратура, работники сфер здравоохранения, образования, культуры, спорта, транспорта, связи, торговли. Самые разнообразные мероприятия пройдут не только в областном центре, но во всех районах и городах региона. К борьбе с общим злом готовы подключиться волонтеры.

И, конечно же, организаторы месячника рассчитывают на население Курской области. До этого только за месяц, в течение которого проходила акция, в полицию поступило 38 сообщений от граждан, и это помогло пресечь правонарушения, связанные с торговлей наркотиками. Всего же тогда в ходе месячника из незаконного оборота изъяли почти 3 кило наркотических средств и психотропных веществ.

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