СЕГОДНЯ 11:03 2018-10-31T11:03:33+03:00

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1 ноября в регионе стартует месячник «Курский край – без наркотиков!».

В мероприятия месячника включаются полиция и прокуратура, работники сфер здравоохранения, образования, культуры, спорта, транспорта, связи, торговли. Самые разнообразные мероприятия пройдут не только в областном центре, но во всех районах и городах региона. К борьбе с общим злом готовы подключиться волонтеры.

И, конечно же, организаторы месячника рассчитывают на население Курской области. До этого только за месяц, в течение которого проходила акция, в полицию поступило 38 сообщений от граждан, и это помогло пресечь правонарушения, связанные с торговлей наркотиками. Всего же тогда в ходе месячника из незаконного оборота изъяли почти 3 кило наркотических средств и психотропных веществ.