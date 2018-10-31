В курском "городе горняков" объявлен траур в память о зверски убитом школьнике
"КП" подробно рассказывала о жуткой истории исчезновения 7-летнего школьника из Железногорска Курской области. Даниил Бирюков 23 октября вышел с товарищем из школы, по пути мальчики зашли в магазин, где их запечатлели камеры видеонаблюдения. Дальше ребята разошлись каждый в свою сторону. На этом следы Дани обрывались.
Несколько дней сотни волонтеров и силовиков пытались выяснить дальнейшую судьбу школьника. Результат дал поквартирный обход дома, в котором живет семья Бирюковых. Подозрение оперативников пало на 39-летнего одинокого соседа - он долгие годы живет с Бирюковыми в одном подъезде, но на разных этажах.
По данным следствия, мужчина встретил мальчика в лифте, обманом заманил домой, где надругался над ним и убил. Тело вывез в спортивной сумке в деревню, где у него есть дом.
Ночью 30 октября оперативники и следователи задержали мужчину в этом доме. Под давлением доказательств он сознался и указал место, где спрятал тело ребенка, забросав ветками.
31 октября в Железногорске объявлен траур, местные власти и организации приняли решение в срочном порядке отменить все праздничные и увеселительные мероприятия. О погибшем Данииле Бирюкове скорбят все куряне. Жуткая трагедия тронула сердца людей. Сотни людей придут проститься с погибшим мальчиком.
В соцсетях появляется все больше постов в память о погибшем ребенке. Люди также требуют самого жесткого суда над убийцей и даже требуют расправы над ним. Многие ставят в упрек правоохранительным органам, что они до трагедии не обратили внимания на подозрительную страницу в соцсети обвиняемого.