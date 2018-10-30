2018-10-30T17:11:57+03:00
Звезды

В Курске выставят фото и стихи

Новая экспозиция открывается в городской библиотеке
Светлана ВОЛКОВА
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Открытие выставки - 31 октябряОткрытие выставки - 31 октябряФото: Светлана ВОЛКОВА
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31 октября в 14.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова откроется фотовыставка «Мы в паре» фотографа-любителя Вероники Поздняковой.

Вероника Позднякова занимается фотоискусством более 15 лет. В экспозиции будет представлено более 25 работ. Посетители фотовыставки смогут увидеть неповторимую архитектуру одного из величественных городов России, полюбоваться красотой Летнего сада, великолепными гранитными набережными и ажурными мостами Санкт-Петербурга.

Привлекут внимание фотоработы, показывающие очарование Крыма с его живописными пейзажами и прибрежной красотой Черного моря. Не оставят равнодушными и работы, посвященные живописным уголкам курского края. Выставка необычна тем, что под фотографиями на экспозиции будут размещены стихотворения известных поэтов.

Фотовыставка продлится до 30 ноября.

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