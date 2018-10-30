В курском краеведческом музее открылась выставка о ВЛКСМ

СЕГОДНЯ 16:12 2018-10-30T16:12:32+03:00

В Курском областном краеведческом музее открыта мини-выставка «Не расстанусь с комсомолом …» Фото: из открытых источников

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Первые комсомольцы в Курской губернии появились на железнодорожном узле. 16 марта 1918 года на собрание молодежи Ямской слободы был создан Союз рабочей молодежи – «III Интернационал». 21 марта 1918 года –Курский городской Союз рабочей молодежи.

В марте 1919 года в Курской губернии насчитывалось 3016 комсомольцев.

Уже с 1919 года появились комсомольские билеты. Чуть позже – первые значки. В 1924 году РКСМ было присвоено имя В. И. Ленина. В марте 1926 года, в связи с образованием в 1922 году СССР, РЛКСМ был переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ).

В 1977 году в комсомоле состояло свыше 36 миллионов граждан СССР в возрасте 14–28 лет.

Рождение комсомола в 1918 года завершилось его самороспуском в сентябре 1991 года, что связано с распадом Союза. Несмотря на появление организаций, считающих себя правопреемниками комсомола, такой массовой структуры в истории страны больше не было.

На выставке «Не расстанусь с комсомолом …» представлены фотографии первых комсомольских организаций Курской губернии, комсомольские билеты, постановления и резолюции комсомольских съездов, почетные грамоты, плакаты, рассказывающие о жизни молодежи, коллекция значков, сувенирная продукция, а также знамена комсомольских организаций Курского края.