2018-10-30T16:17:07+03:00
Экономика

Врио главы Курской области принял участие в заседании Думы

Доходная часть бюджета Курской области увеличится на 5%. Допсредства направят на зарплату бюджетникам
Светлана ВОЛКОВА
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Роман Старовойт сказал, что допсредства пойдут в основном на социалкуРоман Старовойт сказал, что допсредства пойдут в основном на социалкуФото: Светлана ВОЛКОВА
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30 октября впервые на заседании регионального парламента побывал врио губернатора региона Роман Старовойт. Он выразил надежду на то, что совместная работа законодателей и администрации региона будет конструктивной.

Врио поделился также информацией, как будут расходоваться средства регионального бюджета после того, когда депутаты примут изменения в закон, в соответствии с которыми доходная часть казны нынешнего года увеличится. Теперь она превысит 54 миллиарда рублей, повышение составит 5 процентов к показателю прошлого года. За счет дополнительных ассигнований планируется увеличить расходы по заработной плате работникам бюджетной сферы, дополнительные средства направить муниципальным образованиям Курской области, а также на мероприятия по повышению качества жизни курян: увеличить расходы на транспорт, поддержку малого и среднего бизнеса, здравоохранение и в целом социальную сферу.

Изменения в бюджет приняты. Также парламентарии проголосовали за закон о величине прожиточного минимума для детей в регионе в 2019 году. Этот показатель необходим для ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего и последующих детей. Размер выплаты составит 7529 рублей, с ростом на 4 процента. На сегодняшний день, ею пользуются более пяти тысяч курских семей, на эти цели в бюджете предусмотрено свыше 400 миллионов рублей.

Также парламентарии приняли изменения в региональный закон, которым органы опеки и попечительства наделяются полномочиями контроля за тем, чтобы представители детей-сирот вовремя собирали и подавали пакет документов для постановки на учет для получения жилья и контролем за использованием этого жилья.

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