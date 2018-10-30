Под Курском задержали дачного вора

СЕГОДНЯ 15:41 2018-10-30T15:42:08+03:00

Злоумышленник проникал в домики даже когда хозяева были на месте Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В Железногорске сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении краж на дачных участках. 49-летний местный житель проникал в домики даже когда хозяева были на месте. Мужчина забирал деньги, элетроприборы, один раз даже украл 47 клубней цветов георгин.

В полиции подозреваемый во всем признался и рассказал, что похищенное добро он продавал или использовал для собственных нужд. В настоящее время сотрудниками полиции уже раскрыто три факта.

Оперативники устанавливают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории Железногорского района.