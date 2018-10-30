Роспотребнадзор закрыл два курских детсада

СЕГОДНЯ 15:18 2018-10-30T15:18:07+03:00

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В этом году Роспотребнадзор проверил 55 дошкольных организации и две дошкольных группы при школах области.

Исследовано 99 проб питьевой воды – не соответствуют нормативам 1% проб, 92 пробы продуктов на микробиологические показатели – не соответствуют 2,2% проб, 84 пробы обедов на калорийность – не соответствуют 2,5% проб, 35 проб на «С»-витаминизацию – несоответствующих проб не выявлено, 675 смывов с чистой посуды и оборудования – в 1% смывов выделены бактерии группы кишечной палочки. Проведено 270 замеров микроклимата – все замеры указывают на соответствие гигиеническим нормативам, из 228 измерений уровней искусственной освещенности не соответствуют 2,2% замеров.

Всего было выявлено и пресечено более 300 нарушений санитарных норм и правил. 106 руководителей и работников дошкольных организаций, допустивших нарушения санитарных норм и правил. Нарушители оштрафованы в общей сложности на 303 тысячи рублей.

По трем материалам, переданным на рассмотрение в суды, приняты решения о приостановлении эксплуатации двух частных детских садов. Они работали с нарушениями санитарного законодательства, сказали в управлении. Также азкрыта одна группа в детсаду - для ремонта внутренней отделки помещений.