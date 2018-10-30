2018-10-30T12:37:37+03:00
Общество

Стартовая площадка в большую жизнь...

«Комсомол - не просто возраст, Комсомол - моя судьба!»
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29 октября исполнилось 100 лет Ленинскому комсомолу. Для большинства известных политиков, видных общественных деятелей комсомол стал школой жизни, благодаря которой они достигли профессиональных высот. Лидер курских коммунистов до 30 лет работал в структурах ВЛКСМ. В канун празднования векового юбилея Ленинского комсомола, первый секретарь Курского ОК КПРФ, депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель ЦКРК КПРФ Николай Николаевич ИВАНОВ поделился воспоминаниями о прекрасной юности.

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