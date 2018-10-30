Был ли Комсомол школой жизни?

СЕГОДНЯ 12:35 2018-10-30T12:35:36+03:00

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Руководить законотворческой деятельностью региона непросто. Тут опыт нужен. А руководящий опыт многие поколения советских людей приобретали в комсомоле. К 100-летию ВЛКСМ председатель областной Думы и семикратный чемпион области по греко-римской борьбе Николай Жеребилов вспоминает, чем молодежная организация была для всей страны и как она до сих пор влияет на наше будущее.

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